Олег Кононов: «Неудачные отрезки были у всех команд РПЛ. «Краснодар» провалил сентябрь, «Локомотив» неудачно играл в ноябре»

Бывший тренер Олег Кононов поделился мыслями о выступлениях команды под его руководством минувшей осенью.

«То, что мы провалили сентябрь — правда. Но достаточно проанализировать игру и результаты всех команд премьер-лиги, чтобы увидеть: абсолютно у каждой команды были неудачные или очень неудачные отрезки. Тот же «Краснодар» тоже провалил сентябрь, но быстрее вышел из этой ситуации за счет того, что его футболисты — более опытные и скамейка шире. неудачно сыграл в ноябре.

У меня не было сомнений, что наконец стабилизируется состав, с каждой неделей совместной подготовки новые игроки быстрее адаптируются к нашему тренировочному процессу, наберут физические кондиции — и вслед за этим спадом пойдет подъем и развитие. Но болельщики ждать этого момента не захотели», – заявил тренер.

Под руководством Кононова «Спартак» не набрал в сентябре ни одного очка, потерпев четыре поражения в РПЛ. После игры с «Оренбургом» (1:2) тренер покинул свой пост.