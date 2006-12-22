Сульшер о 0:2 с «Уотфордом»: «Не заслужили победы. Появление Погба – единственный плюс»

Главный тренер Оле-Гуннар Сульшер подвел итоги поражения от «Уотфорда» (0:2) в 18-м туре АПЛ.

Об игре

«Мы медленно начали игру. Первый тайм был очень, очень плох для обеих команд. Когда пропускаешь два мяча подряд, прибавляешь себе слишком много работы.

Все было неплохо, но в этой лиге нужно зарабатывать каждое очко. С учетом того, как мы играли, мы не заслуживали победы. Мы были слишком медленными, с мячом и без него, были недостаточно интенсивны.

Если не используешь свои шансы, тебя наказывают. Они использовали свои шансы, мы не использовали свои. Нужно заслужить каждый дюйм, каждый момент».

Об ошибке Де Хеа

«Это была ошибка [в моменте с первым голом], в футболе такое случается.

Мы тренируемся каждый день, чтобы не допускать такого снова. Дfвид в последнее время был очень хорош, такое случается».

О возвращении Погба

«Большой плюс – появление Поля. И это единственный плюс. Он добавил скорости, качества, сделал несколько отличных пасов.

Он в форме, он важен для нас. Благодаря Погба мы создаем больше моментов», – сказал Сульшер.