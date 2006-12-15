Де Хеа выложил скрин гола «Эвертона», намекнув на фол: «👀»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа выложил фотографию эпизода с голом «Эвертона» в матче 17-го тура АПЛ (1:1).
«👀», – подписал фотографию Де Хеа.
December 15, 2019
В моменте с пропущенным от «Эвертона» голом нападающий соперника Доминик Кэлверт-Льюин положил руку на плечо Де Хеа. Этот эпизод был рассмотрен с помощью ВАР, однако ассистенты арбитра решили, что мяч был забит без нарушения правил.
Главным арбитром матча «МЮ» – «Эвертон» был Майкл Оливер.
Магуайр о голе «Эвертона»: «Очевидный фол. Люди скажут, что Де Хеа должен быть сильнее, но это явное нарушение»
Сульшер о голе «Эвертона»: «Это фол. На плечо Де Хеа положили руку»