Де Хеа выложил скрин гола «Эвертона», намекнув на фол: «👀»

Вратарь Давид Де Хеа выложил фотографию эпизода с голом «Эвертона» в матче 17-го тура АПЛ (1:1).

«👀», – подписал фотографию Де Хеа.

В моменте с пропущенным от «Эвертона» голом нападающий соперника Доминик Кэлверт-Льюин положил руку на плечо Де Хеа. Этот эпизод был рассмотрен с помощью ВАР, однако ассистенты арбитра решили, что мяч был забит без нарушения правил.

Главным арбитром матча «МЮ» – «Эвертон» был Майкл Оливер.

Магуайр о голе «Эвертона»: «Очевидный фол. Люди скажут, что Де Хеа должен быть сильнее, но это явное нарушение»

Сульшер о голе «Эвертона»: «Это фол. На плечо Де Хеа положили руку»