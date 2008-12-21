Зинедин Зидан: «Не планирую тренировать до 60-70 лет. Я нетипичный тренер»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о своей тренерской карьере.
«Я возглавляю лучший клуб мира, и это то, что делает меня счастливым каждый день.
Не знаю, как долго буду тренировать. Это зависит от того, как я себя чувствую, что у меня внутри.
Может быть, я нетипичный тренер. Меня интересует постепенная работа изо дня в день, но не думаю, что буду тренировать до 60 или 70 лет.
Считаю, что Зидан-тренер отличается от Зидана-футболиста, хотя мне нравилось играть в футбол», – сказал Зидан.
Прессинг Зидана дал «Реалу» преимущество. «Барса» ужасна, но могла выиграть на мастерстве лидеров