Зинедин Зидан: «Не планирую тренировать до 60-70 лет. Я нетипичный тренер»

Главный тренер Зинедин Зидан рассказал о своей тренерской карьере.

«Я возглавляю лучший клуб мира, и это то, что делает меня счастливым каждый день.

Не знаю, как долго буду тренировать. Это зависит от того, как я себя чувствую, что у меня внутри.

Может быть, я нетипичный тренер. Меня интересует постепенная работа изо дня в день, но не думаю, что буду тренировать до 60 или 70 лет.

Считаю, что Зидан-тренер отличается от Зидана-футболиста, хотя мне нравилось играть в футбол», – сказал Зидан.

Прессинг Зидана дал «Реалу» преимущество. «Барса» ужасна, но могла выиграть на мастерстве лидеров