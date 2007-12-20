Юрген Клопп: «Гвардиола – лучший тренер мира. Мне нравится смотреть, как играет его команда»

Главный тренер Юрген Клопп поделился мнением о соперничестве с « Пепа Гвардиолы.

«Мне повезло, я могу сказать, что мои команды, по крайней мере, были близки к его командам. Много раз говорил, но я думаю, что он лучший тренер в мире.

То, что он делает со своей командой, невероятно. Мне очень нравится смотреть, как они играют. Мы с Пепом разные, поэтому наши команды отражают наш характер.

Пеп куда лучше меня как личность, поэтому он джентльмен, и я вижу, как сам выгляжу на боковой линии. Возможно, немного активнее. Мы очень уважаем друг друга, но на поле мы хотим победить их, это нормально.

В большинстве сезонов он по-прежнему в итоге выигрывал чемпионат. В Германии всегда, а также пока и в Англии. Так оно и есть, но я легко могу с этим смириться, потому что у меня нет проблем с тем, чтобы быть вторым, даже когда я хочу быть первым», – сказал Клопп.