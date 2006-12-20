Стали известны условия 5-летнего контракта нового главного тренера Леонида Слуцкого.

Оклад 48-летнего специалиста в казанском клубе составляет 600 тысяч евро в год без учета бонусов, сообщает «Бизнес Online».

В случае выхода «Рубина» в еврокубки Слуцкий получит денежное вознаграждение. В зависимости от результатов и достижений в ближайшие годы с тренером могут переподписать контракт на улучшенных условиях.

По данным источника, в ЦСКА Слуцкий зарабатывал 2,5 млн евро за сезон. В ходе согласования контракта с «Рубином» тренер пошел навстречу и не стал настаивать на увеличении оклада.

Также у Слуцкого есть договоренность с руководством «Рубина»: его отпустят, если специалист получит хорошее предложение от европейского клуба.

А я понимаю Слуцкого: Европа не была безоблачным счастьем, впереди – непонятно что, так почему бы не вернуться в РПЛ?

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