Слуцкий о «Рубине»: «Краткосрочная задача – сохранить в РПЛ такой клуб с традициями и инфраструктурой»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о целях команды.

– Сегодня у вас был разговор с руководством клуба. Уже есть намеченные планы?

– Знаете: хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Безусловно, мы с Рустемом Фидаевичем [Саймановым] проговорили ситуацию, амбиции клуба, но сейчас есть краткосрочная задача – сохранить такой клуб с традициями, инфраструктурой в Премьер-Лиге.

Дальше будем смотреть по ситуации. Безусловно, мы говорили о будущем, но в футболе будущее иногда имеет очень эфемерную вещь. За ближайшие полгода, помимо сохранения прописки в Премьер-лиге, есть задача выстроить костяк, каркас команды на будущее.

– Расскажите, кто войдет в тренерский штаб.

– Могу сказать, что в тренерском штабе останутся Олег Кузьмин, Сергей Козко, Хавьер Нойя. По другим кандидатурам пока нет окончательной ясности. Скорее всего мы говорим о еще одном представителе тренерского штаба.

– Есть уже какое-то понимание по изменениям в составе?

– Есть, безусловно, понимание текущего состава. Я готовился, пересмотрел большое количество матчей, собрал всю статистику, которая возможна. Есть понимание, какие позиции требуют усиления, какие позиции в команде достаточно прочны. Есть селекционный план, определенные наметки.

Мы не ставим крест ни на одном из футболистов, которые уже сейчас есть в команде, возможность проявить свои лучшие качества будет дана всем. Конечно, селекционный момент является основополагающим в работе любого клуба, но я не думаю, что это будут десятки новых футболистов.

Несколько позиций, как и в любой команде, требуют, если не усиления, то, по крайней мере, более высокого уровня конкуренции. 11 января мы соберемся в Казани, чтобы познакомиться, посмотреть другу другу первый раз в глаза, пройти медосмотр и уже 13 числа отправиться полным составом в Турцию на сборы, – сказал Слуцкий.

Пятилетний контракт Слуцкого – космос. В РПЛ столько никто не работает, а «Рубин» с 2014-го четыре раза менял вектор развития

Слуцкий был проводником России в Европу. Жаль, что он теперь в «Рубине», а наш футбол снова в вакууме

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