Леонид Слуцкий: «У «Рубина» вся инфраструктура высочайшего уровня»

Теги Рубин Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Футбол

Новый главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о клубной инфраструктуре. 

«Отличная учебно-тренировочная база, достаточно современная, несмотря на то, что построена в 2004 году.

Она функциональна, есть абсолютно все: и методический корпус, и жилой, и учебно-тренировочный, и связанный с восстановлением и силовой работой, высокого качества поля.

То есть вся инфраструктура у «Рубина» высочайшего уровня», – сказал Слуцкий. 

Слуцкий подписал с «Рубином» 5-летний контракт.

Пятилетний контракт Слуцкого – космос. В РПЛ столько никто не работает, а «Рубин» с 2014-го четыре раза менял вектор развития

Слуцкий был проводником России в Европу. Жаль, что он теперь в «Рубине», а наш футбол снова в вакууме

Последние дни голосования за лучших игроков года 👇

Опрос

Что покажет «Рубин» Слуцкого?

10897 голосов
  • Вылетит в ФНЛ
    11%
  • Будет середняком
    53%
  • Вернется в Европу
    29%
  • Станет чемпионом
    7%

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья