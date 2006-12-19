Леонид Слуцкий: «У «Рубина» вся инфраструктура высочайшего уровня»

Новый главный тренер Леонид Слуцкий поделился мнением о клубной инфраструктуре.

«Отличная учебно-тренировочная база, достаточно современная, несмотря на то, что построена в 2004 году.

Она функциональна, есть абсолютно все: и методический корпус, и жилой, и учебно-тренировочный, и связанный с восстановлением и силовой работой, высокого качества поля.

То есть вся инфраструктура у «Рубина» высочайшего уровня», – сказал Слуцкий.

Слуцкий подписал с «Рубином» 5-летний контракт.

Пятилетний контракт Слуцкого – космос. В РПЛ столько никто не работает, а «Рубин» с 2014-го четыре раза менял вектор развития

Слуцкий был проводником России в Европу. Жаль, что он теперь в «Рубине», а наш футбол снова в вакууме

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