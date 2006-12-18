Выпуск «Красавы» о фанатах в России удалили с YouTube

Выпуск шоу «Красава», автором которого является блогер , был удален с YouTube.

Эпизод был посвящен проблемам футбольных фанатов в России, их взаимоотношениям с властью и полицией.

Выпуск в данный момент отсутствует в списке видео на канале «Красава». По прямой ссылке на выпуск указано, что «видео удалено за нарушение Условий использования YouTube».

Сам Савин рассказал, что не знает причину блокировки контента.

«Я так же, как и вы, проснулся вот с такой картиной! Видимо, кому-то очень не понравилось наше честное видео про фанатов. Перезальем/восстановим и будем ждать вашей поддержки», — написал Савин в инстаграме.