Стюарды изымают у фанатов «Барсы» плакаты «Испания, сядь и поговори» перед класико и выбрасывают их в мусорку

Стюарды изымают у болельщиков «Барсы» плакаты перед матчем с «Реалом» на «Камп Ноу».

Конфискованные баннеры с текстом «Spain, Sit and Talk!» («Испания, сядь и поговори» – прим. Sports.ru) выбрасывают в мусорное ведро.

Группа Tsunami Democràtic, выступающая за независимость Каталонии, ранее призвала болельщиков поднять плакаты после окончания гимна «Барсы» и до начала игры.

Tsunami Democràtic негативно отреагировала на то, что у фанатов изымают плакаты: «Где сейчас свобода слова, президент Бартомеу и «Барселона»? Эти факты противоречат тому, что было сказано публично. Это цензура!»

Лозунг «sit and talk» неоднократно встречался ранее на акциях протеста в Барселоне, например, на демонстрации в октябре этого года в связи с вынесением Верховным судом приговора каталонским политикам, причастным к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году.

Такой лозунг, в частности, был направлен в адрес премьер-министра Испании Педро Санчеса, который несколько раз отказывался разговаривать по телефону с главой каталонского Женералитета.

Игра должна начаться в 22:00 по московскому времени. Следить за ее ходом вы сможете по текстовой трансляции на Sports.ru.

«Не хотим жить в такой репрессивной стране». Каталонец – о протестах, «Барсе» и Хави

Все, из-за протестов в Каталонии класико перенесли на декабрь