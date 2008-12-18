Стюарды изымают у фанатов «Барсы» плакаты «Испания, сядь и поговори» перед класико и выбрасывают их в мусорку

Стюарды изымают у болельщиков «Барсы» плакаты перед матчем с «Реалом» на «Камп Ноу».
Конфискованные баннеры с текстом «Spain, Sit and Talk!» («Испания, сядь и поговори» – прим. Sports.ru) выбрасывают в мусорное ведро.
Группа Tsunami Democràtic, выступающая за независимость Каталонии, ранее призвала болельщиков поднять плакаты после окончания гимна «Барсы» и до начала игры.
Tsunami Democràtic негативно отреагировала на то, что у фанатов изымают плакаты: «Где сейчас свобода слова, президент Бартомеу и «Барселона»? Эти факты противоречат тому, что было сказано публично. Это цензура!»
Лозунг «sit and talk» неоднократно встречался ранее на акциях протеста в Барселоне, например, на демонстрации в октябре этого года в связи с вынесением Верховным судом приговора каталонским политикам, причастным к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году.
Такой лозунг, в частности, был направлен в адрес премьер-министра Испании Педро Санчеса, который несколько раз отказывался разговаривать по телефону с главой каталонского Женералитета.
Игра должна начаться в 22:00 по московскому времени. Следить за ее ходом вы сможете по текстовой трансляции на Sports.ru.
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EN DIRECTE El @tsunami_dem anuncia també que estan requisant diversos cartells a l’entrada del Camp Nou. Són llançats directament a la paperera. Altres accessos no tenen cap problema amb les pancartes de «Sit and Talk»https://t.co/nOnnrs65r4 #TsunamiDemocràtic pic.twitter.com/M9LQ92g1rw— NacióDigital (@naciodigital) December 18, 2019