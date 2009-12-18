продлил контракт с полузащитником Педро Рошей, утверждает Sport24.

Новое соглашение с 25-летним бразильцем рассчитано до лета 2023 года.

Вероятнее всего, следующий год Роша проведет в аренде во «Фламенго». По соглашению между клубами «Спартак» заработает на аренде форварда, в контракте будет прописана опция выкупа. Кроме того, «Фламенго» будет выплачивать игроку всю сумму зарплаты.

Ранее Роша на правах аренды выступал за «Крузейро», который вылетел из высшей лиги Бразилии. Хавбек провел за «Крузейро» 23 матча в высшей лиге Бразилии, забил два мяча и отдал две голевые передачи.

Клуб не стал выкупать Рошу за 7 миллионов евро.