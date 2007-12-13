«Фламенго» близок к аренде Педро Роши у «Спартака»

Полузащитник Педро Роша может продолжить карьеру в Бразилии.

, по информации Globo Esporte, близок к аренде 25-летнего хавбека на сезон.

Бразильский клуб отправил запрос в и ждет решения бюрократических моментов для подтверждения сделки.

Если захочет выкупить Рошу, им придется заплатить около 7,5 миллионов евро.

Ранее Роша на правах аренды выступал за «Крузейро», который вылетел из высшей лиги Бразилии. Хавбек провел за «Крузейро» 23 матча в высшей лиге Бразилии, забил два мяча и отдал две голевых передачи.

Клуб не стал выкупать Рошу за 7 миллионов евро.

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