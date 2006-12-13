«Крузейро» не выкупит Педро Рошу у «Спартака» после вылета из высшей лиги

Полузащитник Педро Роша, выступающий за «Крузейро», вернется в московский клуб, сообщает Globo Esporte.

По информации источника, бразильский клуб не будет выкупать Рошу, который выступал в на правах аренды до конца текущего сезона.

«Крузейро» вылетел из высшей лиги Бразилии, поэтому бюджет клуба в следующем сезоне будет сильно сокращен. Поэтому выкуп Роши становится невозможным.

Его трансфер обошелся бы клубу в 7 млн долларов, а зарплата Роши является одной из самых высоких в клубе.

Сообщается, что Роша еще не определился со своим будущем, несмотря на то, что у него есть действующий контракт со «Спартаком».

Игроком интересовался , но утратил интерес после того, как узнал стоимость Роши.

Хавбек провел за «Крузейро» 23 матча в высшей лиге Бразилии, забил два мяча и отдал две голевых передачи.

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