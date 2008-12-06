Семин об акции фанатов: «Сложная ситуация с обеих сторон. Дзюба должен перетерпеть критику»

Главный тренер Локомотива» Юрий Семин после матча с «Арсеналом» (0:4) прокомментировал акции фанатов клубов РПЛ.

Болельщики , «Динамо», «Локо» и «Арсенала» покинули трибуны сегодня в поддержку болельщиков

– Фанаты запустили акцию против действий правоохранительных органов. Болельщики «Локо» массово покинул стадион после 30-й минуты. Как тренер считаете правильным, что 500 человек ушли и вместе с тем не поддержали команду?

– Это сложная ситуация, с обеих сторон. Такая же была в Испании, когда Фигу ушел из «Барселоны» в «Реал». То же самое: его оскорбляли на матчах. Но тогда, наверное, какое-то правильное приняли решение и игрок, и руководители – и это далеко не пошло.

В принципе, игрок, который ушел из одного клуба в другой, должен понимать, что такие ситуации будут. Здесь нужно найти общий язык в интересах футбола. Без болельщиков футбола нет.

Общий язык должны найти и болельщики, и правоохранительные органы. И Дзюба – терпеть. Он крепкий парень. Думаю, он должен перетерпеть эту критику. Ничего страшного не произошло.

Всю жизнь было, когда игрок переходит в другой клуб, который не любят болельщики одной или другой команды, он всегда получает долю критики. Ничего страшного не произошло, если его критикуют.

Наверное, нужно перетерпеть определенное время, вот и все. А такие акции, думаю, не в интересах футбола. И с одной, и с другой стороны, – сказал Семин.

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