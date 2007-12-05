Месси о «Золотом мяче»: «Я выбрал Мане. Он многого добился в исключительный для «Ливерпуля» год»

Нападающий «Барселоны» после церемонии вручения «Золотого мяча» отметил форварда Садьо Мане.

«Думаю, в этом году было много отличных игроков. Поэтому сложно было выбрать кого-то конкретного. Но я выбрал Мане, потому что он – тот игрок, который мне нравится.

Мане многого добился в исключительный для «Ливерпуля» год. Поэтому я выбрал его.

Повторюсь, в этом году много очень хороших игроков, так что выбор был непростым», – сказал Месси.

Месси выиграл «Золотой мяч», ван Дейк – 2-й, Роналду – 3-й, Мане – 4-й