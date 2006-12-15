«Сосьедад» опубликовал фото эпизода с Пике с другого ракурса. Жерар тоже держал за футболку соперника

«Реал Сосьедад» опубликовал фото единоборства защитника Диего Льоренте с защитником «Барселоны» Жераром Пике во вчерашнем матче 17-го тура Ла Лиги (2:2).

Руководство каталонского клуба после игры осталось недовольно тем, что арбитр Хавьер Альберола Рохас в этом эпизоде не увидел нарушение правил и не назначил пенальти, хотя в первом тайме в ворота сине-гранатовых был назначен 11-метровый за похожий фол Серджи Бускетса на Льоренте.

На опубликованных «Сосьедадом» кадрах видно, что в развитии эпизода Пике изначально также хватал Льоренте за футболку.

Фото: кадры из трансляции Ziggo Sport

«Если кто-то публикует одни кадры, то мы поможем им выбрать те, на которых видна реальная картина», – говорится в сообщении официального твиттера клуба из Сан-Себастьяна.

«Сосьедад» также опубликовал ряд кадров из матчей с «Барсой» прошлых лет со спорными судейскими решениями в пользу каталонцев.

Но последней публикацией стало совместное фото экс-капитана «Сосьедада» Хаби Прието с Андресом Иньестой. Тем самым клуб отметил важность взаимоуважения.

«Барса» возмущена судейством в Сан-Себастьяне (2:2): за минуту до конца Пике свалили в штрафной, но арбитр не поверил и не дал разобраться ВАР