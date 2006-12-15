«Сосьедад» опубликовал фото эпизода с Пике с другого ракурса. Жерар тоже держал за футболку соперника

Теги Барселона Реал Сосьедад Жерар Пике Ла Лига судьи Диего Льоренте видеоповторы Хавьер Альберола Рохас Футбол

«Реал Сосьедад» опубликовал фото единоборства защитника Диего Льоренте с защитником «Барселоны» Жераром Пике во вчерашнем матче 17-го тура Ла Лиги (2:2).

Руководство каталонского клуба после игры осталось недовольно тем, что арбитр Хавьер Альберола Рохас в этом эпизоде не увидел нарушение правил и не назначил пенальти, хотя в первом тайме в ворота сине-гранатовых был назначен 11-метровый за похожий фол Серджи Бускетса на Льоренте.

На опубликованных «Сосьедадом» кадрах видно, что в развитии эпизода Пике изначально также хватал Льоренте за футболку.

Фото: кадры из трансляции Ziggo Sport

«Если кто-то публикует одни кадры, то мы поможем им выбрать те, на которых видна реальная картина», – говорится в сообщении официального твиттера клуба из Сан-Себастьяна.

«Сосьедад» также опубликовал ряд кадров из матчей с «Барсой» прошлых лет со спорными судейскими решениями в пользу каталонцев.

Но последней публикацией стало совместное фото экс-капитана «Сосьедада» Хаби Прието с Андресом Иньестой. Тем самым клуб отметил важность взаимоуважения.

«Барса» возмущена судейством в Сан-Себастьяне (2:2): за минуту до конца Пике свалили в штрафной, но арбитр не поверил и не дал разобраться ВАР

 

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