Директор «Барсы» Амор об эпизоде с Пике: «Явный пенальти»

Директор «Барселоны» Гильермо Амор прокомментировал эпизод с защитником в концовке матча с «Реал Сосьедадом» (2:2).

В штрафной «Сосьедада» игрок хозяев в единоборстве схватил за футболку Пике. Судья не увидел нарушения.

В первом тайме за подобный фол был назначен пенальти в ворота «Барселоны».

«Это явный пенальти, мы все это видели», – сказал Амор.

Главным арбитром матча был Хавьер Альберола Рохас.

«Барса» возмущена судейством в Сан-Себастьяне (2:2): за минуту до конца Пике свалили в штрафной, но арбитр не поверил и не дал разобраться ВАР