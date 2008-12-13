Сильвестр Игбоун: «Гончаренко – сумасшедший и жесткий тренер. Семак ближе к игрокам»

Форвард Сильвестр Игбоун сравнил тренерские подходы Виктора Гончаренко и , под руководством которых в разное время выступал в «Уфе».

«Есть известная история в Грозном, когда Гончаренко выгнал с установки игрока «Уфы», у которого прозвенел телефон – а ведь тот должен был выйти в старте.

Как тренер Гончаренко сумасшедший! Жесткий. Тренировки у него очень интенсивные, я с такими, наверное, не сталкивался. Все не зря: при Гончаренко об «Уфе» заговорили всерьез – когда я только переходил, уровень был заметно ниже. Он оставил наследие, и следующие тренеры работали с тем, что оставили Гончаренко.

Не удивился, когда его позвал ЦСКА: там поверили, что он приведет клуб на вершину. Два моих последних матча против его ЦСКА сложились в мою пользу: весной забил за «Уфу», а в октябре благодаря голу Н`Жи «Динамо» победило. Но уверен, лучшие времена настанут.

Семак отличается от Гончаренко: он ближе к игрокам, с ним можно поделиться мыслями, поговорить, и он всегда выслушает. Я не фанат плотного контракта с тренером, не люблю брататься с ним – но для команды это плюс», – сказал Игбоун.

Нигериец играет в РПЛ с 2015 года, когда подписал контракт с «Уфой». В сентябре нападающий перешел в «Динамо» на правах аренды до конца сезона-2019/20.

Огромный выбор книг всех направлений и стилей на странице Читай-город купоны.