«Аталанта» впервые в истории вышла в плей-офф ЛЧ, «Шахтер» сыграет в ЛЕ

«Аталанта» на выезде победила «Шахтер» (3:0) в гостевом матче 6-го тура Лиги чемпионов.
Итальянская команда, дебютирующая в турнире, заняла второе место в группе и вышла в плей-офф впервые в истории.
«Шахтер» стал третьим и сыграет в плей-офф Лиги Европы.
«Аталанта» впервые в истории играет в ЛЧ. Объясняем, как так вышло
- Дата проведения
- 11 декабря, 20.55, «Металлист»
-
Шахтер –
Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Тайсон, Алан Патрик, Коваленко (Соломон, 71), Степаненко, Тете (Марлос, 59), Мораес.
-
Аталанта –
Голлини, Госенс, Паломино, Масьелло (Малиновский, 61), Кастань, Пашалич, де Рон, Гомес (Хатебур, 90), Фройлер, Гимшити, Муриэль (Рожер, 71).
- Предупреждения:
- Муриэль (23), Алан Патрик (50), Додо (63), Фройлер (74), Хатебур (90).
- Удаление:
- Додо (77).