«Аталанта» впервые в истории вышла в плей-офф ЛЧ, «Шахтер» сыграет в ЛЕ

«Аталанта» на выезде победила (3:0) в гостевом матче 6-го тура Лиги чемпионов.

Итальянская команда, дебютирующая в турнире, заняла второе место в группе и вышла в плей-офф впервые в истории.

«Шахтер» стал третьим и сыграет в плей-офф Лиги Европы.

«Аталанта» впервые в истории играет в ЛЧ. Объясняем, как так вышло

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