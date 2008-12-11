«Аталанта» впервые в истории вышла в плей-офф ЛЧ, «Шахтер» сыграет в ЛЕ

Теги Аталанта премьер-лига Украина Шахтер серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Футбол

«Аталанта» на выезде победила «Шахтер» (3:0) в гостевом матче 6-го тура Лиги чемпионов.

Итальянская команда, дебютирующая в турнире, заняла второе место в группе и вышла в плей-офф впервые в истории.

«Шахтер» стал третьим и сыграет в плей-офф Лиги Европы.

«Аталанта» впервые в истории играет в ЛЧ. Объясняем, как так вышло

Шахтер Украина – Аталанта Италия 0:3 (0:0, 0:3)
Дата проведения
11 декабря, 20.55, «Металлист»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 66 Кастань, 0:2 – 80 Пашалич, 0:3 – 90 Госенс.
ШахтерПятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Тайсон, Алан Патрик, Коваленко (Соломон, 71), Степаненко, Тете (Марлос, 59), Мораес.
АталантаГоллини, Госенс, Паломино, Масьелло (Малиновский, 61), Кастань, Пашалич, де Рон, Гомес (Хатебур, 90), Фройлер, Гимшити, Муриэль (Рожер, 71).
Предупреждения:
Муриэль (23), Алан Патрик (50), Додо (63), Фройлер (74), Хатебур (90).
Удаление:
Додо (77).

Таблицы ЛЧ

Статистика ЛЧ

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья