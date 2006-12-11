Гаттузо сегодня возглавит «Наполи». Зарплата – 3 млн евро в год

Бывшего главного тренера «Милана» Дженнаро Гаттузо сегодня утром назначат в «Наполи», откуда несколько часов назад был уволен Карло Анчелотти.

Гаттузо подпишет с неаполитанцами контракт на полгода с опцией продления на один сезон – в случае выхода в Лигу чемпионов, сообщает Sky Sport Italia.

По данным Sport Mediaset, 41-летний специалист заключит соглашение с «Наполи» сразу до июня 2021 года.

До конца текущего сезона Гаттузо заработает 1,5 млн евро, а в следующем – 3 млн.

Ранее он отклонил предложения «Фиорентины», «Дженоа» и «Сампдории».

Накануне вышел в плей-офф Лиги чемпионов. После 15 туров клуб занимает в Серии А 7-е место.

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