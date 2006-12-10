Виктор Гончаренко: «Нужен игрок, который разбавил бы средний возраст ЦСКА»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением об игре команды в обороне и рассказал о селекции.

— Центральным защитникам ЦСКА не хватает скорости?

— Не соглашусь, что у Магнуссона, Дивеева или Шарлии нет скорости. Думаю, проблема не в этом.

— Почему при стандартах защитники ЦСКА раз за разом оставляют свободными оппонентов?

— В последних матчах эта проблема ушла. В последний раз мы таким образом пропустили от «Уфы». Любой стандарт – это коммуникация с партнерами. Молодые игроки порой концентрируются только на мяче, теряя при этом игрока соперника. Во взрослом футболе много нюансов, с которыми сталкиваются ребята, которые приходят из молодежного футбола.

— Какая позиция в ЦСКА нуждается в усилении?

— Любой тренер хочет усиления, желательно на каждой позиции. У нас хорошая команда, но нам нужен игрок, который разбавил бы средний возраст команды, – сказал Гончаренко.