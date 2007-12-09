Карпин о фанатах: «В Испании постоянно кричат, ругаются матом. Никого не сажают, для них это нонсенс»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался об акции российских болельщиков из-за задержаний фанатов .

– Насколько это было заметно на матче? Что вы об этом думаете?

– До 30-й минуты явно был шум, после 30-й минуты была тишина. Такое чувство, что были в театре. Это заметно, ну вот так.

Что я об этом думаю? Я думаю, что у нас большие проблемы в футболе и не только. Это акция даже не футбольная, это акция против футбольных болельщиков.

– На каком уровне она сейчас существует, на политическом?

– На политическом, общественном уровне. Если кричали, баннеры висели «Фанат – не преступник»... Преступник не имеет отношения к футболу. Акция обращает на это внимание. Раз тысячи, не одна, а тысячи болельщиков уходят, если на 30-й минуте, на 60 минут и жертвуют футболом, то эта акция должна быть замечена.

У меня в штабе испанцы. Они все это увидели.

– А че случилось? – Ну за выкрики, за что-то там. В тюрьму забрали, посадили, не знаю, что там конкретно произошло. – А что, он что-то сделал? – Да нет, кричали. – И за это сажают? – Ну у нас да. – Ну это катастрофа.

Это люди со стороны, испанцы. В Испании кричат, ругаются матом. У них другой мат, нет таких матерных слов, как у нас, но есть свой мат, жесткий для них. И там постоянно кричат на судью. И никого не сажают. Для них, естественно, это нонсенс. Ну как и для всех, – сказал Карпин в эфире программы «8-16» на «Матч Премьер».

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