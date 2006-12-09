Спортивный директор Хавьер Рибальта прокомментировал травму полузащитника Малкома, из-за которой бразилец пропустил 4 месяца.

«У Малкома никогда не было большого количества повреждений, а травму, которую он получил здесь, вызвало столкновение с соперником.

Да, есть футболисты с длинным послужным списком травм, и когда ты подписываешь контракт с таким игроком, то сильно рискуешь. Случай Малкома не имеет к этому отношения. Он молод, а его повреждение — чистое невезение.

Положительный момент тут один — даже без Малкома в составе мы уверенно лидируем в таблице. Скоро он вернется, а с ним вместе и Кокорин, так что мы с оптимизмом смотрим в будущее», – сказал Рибальта в программе «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».

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