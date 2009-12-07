Фанаты ЦСКА покинут стадион после первого тайма матча 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» в знак протеста против задержаний болельщиков.

«Мы не можем остаться в стороне от откровенного произвола и присоединяемся к данной акции на условиях, сформированных активными фанатами ЦСКА, и просим всех выездных и региональных армейцев, несмотря на тяжесть отказа от поддержки команды в важнейшем матче, проявить солидарность с несправедливо преследуемыми болельщиками.

Мы призываем всех пришедших сегодня на гостевой сектор ЦСКА в Краснодаре покинуть трибуну после первого тайма, а до этого гнать команду вперед за себя и всех тех, кто не может быть рядом с командой и уже пострадал от незаконных задержаний, решений суда, банов и прочих запретов», – говорится в сообщении болельщиков ЦСКА.

К акции присоединилось и объединение болельщиков «Краснодара» South Supporters.

«За всю недолгую историю движения нам не раз запрещали какими-либо способами улучшать сектор или как-то выделяться. И поэтому в ситуации с притеснением фанатов других клубов мы не можем оставаться в стороне. В беде различия цветов пропадают, и ультрас должны быть едины как никогда. Мы призываем всех активных болельщиков 115-го сектора присоединиться к акции и покинуть сектор на 30-й минуте матча. «Краснодар» – это мы», – говорится в заявлении фанатов.

Накануне по ходу матчей 19-го тура РПЛ «Зенит» – «Динамо» (3:0) и «Арсенал» – «Локомотив» (4:0) фанаты всех четырех команд покинули трибуны по ходу первого тайма.

В пятницу «Фратрия», объединение болельщиков «Спартака», предложила болельщикам других команд покинуть стадионы во время матчей РПЛ.

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