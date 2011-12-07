Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов отметил, что гол хавбека ЦСКА Ивана Облякова в матче 19-го тура РПЛ против (1:1) засчитан ошибочно.

21-летний хавбек забил на 15-й минуте дальним ударом, однако главный арбитр Василий Казарцев решил обратиться к ВАР, прежде чем засчитать гол. Перед голевой атакой полузащитник армейцев в центре поля толкнул форварда «быков» Ари.

«В моменте с голом Облякова было нарушение на Ари. Бразилец подставился, но он имел право на это, он владел мячом. Толкать Ари можно, но только в плечо. Тут же толчок в спину.

Засчитать гол – ошибочное решение арбитра. Смотрели еще полчаса телевизор, это же элементарно, все это говорит о том, что судьи у нас необразованные», – сказал Хусаинов.

Казарцев, прослушав сначала рекомендации видеоассистентов, сам посмотрел повтор эпизода и в итоге оставил в силе решение засчитать гол.

Судья засчитал гол Облякова «Краснодару» после ВАР. Кучаев толкнул Ари перед атакой армейцев

Фото: кадры из трансляции «Матч Премьер»