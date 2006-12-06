Семин про 0:4 с «Арсеналом»: «Внушительное поражение. Нам нужно подумать обо всем»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал разгромное поражение от «Арсенала» (0:4) в 19-м туре чемпионата России.

«После перерыва случился быстрый первый гол. Этот первый гол повлиял на многие ситуации: мы стали пропускать контратаки и допустили две ошибки, а дальше уже не играло роли никакой – 0:2 или 0:3.

При счете 0:1 хотели отыграться, были моменты, но очень хорошо играл «Арсенал», хорошо организовывал контратаки на наши ворота.

Нам нужно подумать обо всем. Это поражение, которое есть, оно достаточно внушительное. Надо пересмотреть многие моменты», – сказал Семин в эфире телеканала «Матч Премьер».