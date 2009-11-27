Президент УЕФА на встрече с Путиным: «ЧМ-2018 прошел идеально. Футбол в России приобретает все большее значение»

Президент УЕФА Александер Чеферин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным выразил уверенность в том, что страна сумеет качественно провести матчи Евро-2020.

«Чемпионат мира [в России] прошел идеально, и эти два товарища (помощник президента Игорь Левитин и глава Российского футбольного союза Александр Дюков, которые присутствовали на встрече – прим. Sports.ru) знают, что я вовсе не дипломат, поэтому говорю это вовсе не потому, что это какой-то политес. Я на самом деле уверен в том, что чемпионат мира был организован идеально. И я уверен в способности России организовывать на высочайшем уровне такого рода мероприятия.

Для меня это (встреча с Путиным – прим. Sports.ru) радость и большая честь не только потому, что Санкт-Петербург – один из 12 городов, которые примут у себя , а также потому, что сегодня здесь состоится матч клуба «Зенит», на котором мы будем присутствовать. Мы в УЕФА рады тому, что футбол в России приобретает все большее и большее значение», – сказал Чеферин.

Ранее стало известно, что Путин встретится с Чеферином в Петербурге во время рабочего визита.

Россия все же сыграет на Евро-2020 (и даже проведет 4 матча). С чемпионатом мира все было бы сложнее

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