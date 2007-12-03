Вдова Яшина о призе: «У Алиссона диск какой-то, а у Месси уже шесть «Золотых мячей»

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Валентина, вдова легендарного вратаря Льва Яшина, поделилась впечатлениями от церемонии награждения лучшего голкипера мира по версии France Football.

– Как вам этот приз? Он оказался совсем не похож на тот, который вручали Льву Ивановичу.

– Совсем не похож. Они говорили, что это будет тоже золотой мяч, а там был какой-то приз, я даже не разобрала…

Чего-то там кругленькое, плоское, диск какой-то, который вставлен в какую-то стойку. Вон у Месси уже шесть мячей, а у Алиссона

– А вы согласны с таким выбором?

– Я не профессионал. Позвоните Никите Симоняну, он вам все объяснит, расскажет, что к чему.

– Что вы пожелаете первому обладателю приза имени Льва Яшина?

– Желаю господину Алиссону новых побед! Только не надо от меня Алисона поздравлять. Там есть внучок, он и передаст, – сказала вдова Льва Яшина.

Алиссон первым получил приз имени Льва Яшина как лучший голкипер мира

Фото: твиттер #BallondOr

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