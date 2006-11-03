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    Фонд Месси не использовал для соцпроектов деньги, полученные в качестве пожертвований

    Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига происшествия Хорхе Месси Футбол

    В отношении деятельности фонда нападающего «Барселоны» Лионеля Месси начато новое расследование.

    Бывший сотрудник фонда, которым управляет отец игрока Хорхе, рассказал, что организация нарушает собственный устав.

    По словам экс-сотрудника, фонд Месси не использовал для различных социальных проектов деньги, полученные в дар и собранные в качестве пожертвований.

    Прокурор Пабло Турано ведет расследование по этому поводу в Аргентине.

    Ранее сообщалось, что фонд Месси по оказанию помощи детям скрыл от налоговых органов минимум 10 миллионов евро дохода.

    Кроме того, велось расследование относительно серии матчей команды «Месси и друзья», организованной фондом игрока в период между 2010 и 2013 годами.

    Игрока подозревали в использовании налоговой гавани, чтобы уйти от выплаты налогов. «Барселона» в 2010-2013 годах перевела в фонд Месси около 7,5 млн евро.

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