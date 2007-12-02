Ван Дейк о вручении «Золотого мяча»: «Будет победитель, но не будет проигравших»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о борьбе за «Золотой мяч».
«У меня будет возможность посмотреть на это изнутри. Я буду там не без причины. Но в этот вечер не будет проигравших.
Я очень горд тем, что оказался в такой компании, оказался благодаря тому, как я играл в клубе и сборной в прошлом году. Это просто повод для гордости, потому что немногие борются за приз.
Будет победитель, но проигравших не будет. Посмотрим, как все сложится», – сказал ван Дейк.
Церемония вручения «Золотого мяча» начнется в 22:30 по Москве. На Sports.ru будет видеотрансляция.
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