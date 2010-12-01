«Юве» не проигрывает в 14 матчах Серии А, но опустится на 2-е место в случае победы «Интера»

Теги Интер Ювентус серия А Италия Сассуоло СПАЛ Маурицио Сарри Футбол

«Ювентус» дома не смог победить «Сассуоло» (2:2) в рамках 14-го тура Серии А.

Команда тренера Маурицио Сарри не проигрывает в 14 матчах чемпионата Италии со старта сезона. Общая серия «Ювентуса» без поражений достигла 19 игр с учетом Лиги чемпионов.

Сегодня «Ювентус» может опуститься на второе место в турнирной таблице Серии А, если «Интер» победит СПАЛ.

 

Ювентус – Сассуоло 2:2 (1:1, 1:1)
Дата проведения
1 декабря, 14.30, «Альянц Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 20 Бонуччи, 1:1 – 22 Бога, 1:2 – 47 Капуто, 2:2 – 68, пенальти Роналду.
ЮвентусБуффон, Бонуччи, Алекс Сандро, де Лигт, Бентанкур, Куадрадо, Джан (Матюиди, 54), Пьянич, Бернардески (Дибала, 53), Игуаин (Рэмзи, 79), Роналду.
СассуолоТурати, Толян, Романья, Кирьякопулос, Марлон, Локателли, Бога (Пелузо, 90), Траоре (Данкан, 62), Маньянелли, Джуричич (Мюльдюр, 72), Капуто.
Предупреждения:
Джуричич (39), Локателли (65), Толян (78), Кирьякопулос (81), Мюльдюр (87), Пьянич (88).

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