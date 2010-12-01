«Юве» не проигрывает в 14 матчах Серии А, но опустится на 2-е место в случае победы «Интера»

«Ювентус» дома не смог победить «Сассуоло» (2:2) в рамках 14-го тура Серии А.
Команда тренера Маурицио Сарри не проигрывает в 14 матчах чемпионата Италии со старта сезона. Общая серия «Ювентуса» без поражений достигла 19 игр с учетом Лиги чемпионов.
Сегодня «Ювентус» может опуститься на второе место в турнирной таблице Серии А, если «Интер» победит СПАЛ.
- Дата проведения
- 1 декабря, 14.30, «Альянц Стэдиум»
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Ювентус –
Буффон, Бонуччи, Алекс Сандро, де Лигт, Бентанкур, Куадрадо, Джан (Матюиди, 54), Пьянич, Бернардески (Дибала, 53), Игуаин (Рэмзи, 79), Роналду.
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Сассуоло –
Турати, Толян, Романья, Кирьякопулос, Марлон, Локателли, Бога (Пелузо, 90), Траоре (Данкан, 62), Маньянелли, Джуричич (Мюльдюр, 72), Капуто.