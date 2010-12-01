«Юве» не проигрывает в 14 матчах Серии А, но опустится на 2-е место в случае победы «Интера»

дома не смог победить «Сассуоло» (2:2) в рамках 14-го тура Серии А.

Команда тренера не проигрывает в 14 матчах чемпионата Италии со старта сезона. Общая серия «Ювентуса» без поражений достигла 19 игр с учетом Лиги чемпионов.

Сегодня «Ювентус» может опуститься на второе место в турнирной таблице Серии А, если победит СПАЛ.