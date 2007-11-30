Все клубы Серии А написали совместное открытое письмо против расизма. Это инициатива «Милана»

Все 20 клубов чемпионата Италии написали совместное открытое письмо с просьбой о помощи в решении проблемы расизма.

Инициатива, по информации ESPN, была запущена «Миланом».

«Мы должны публично признать, что у нас есть серьезные проблемы с расизмом. Это проблема, с которой мы недостаточно боролись за эти годы.

Изображения игроков, которые подверглись расовому насилию в итальянском футболе, облетели весь мир и всеми обсуждались в этом сезоне. И это позорит нас всех.

Никто не должен подвергаться насилию на расовой почве – как в футболе, так и за его пределами – и мы больше не можем молчать по этому вопросу или ждать, пока он волшебным образом проблема растворится.

По инициативе клубов в последние недели состоялись беседы с Серией A, FIGC и международными экспертами о том, как решить и искоренить эту проблему из игры.

Мы, нижеподписавшиеся клубы, объединены нашим стремлением к серьезным изменениям, и Серия A заявила о своем намерении разработать механизмы, предложив всеобъемлющую и надежную политику борьбы с расизмом серии A, более строгие новые законы и правила, а также план обучения всех участников игры борьбе с расизмом.

У нас больше нет времени, чтобы тратить его впустую.

Теперь мы должны действовать быстро, целенаправленно и сплоченно, и мы призываем вас, болельщиков, поддержать нас в этом жизненно важном начинании», – говорится в тексте письма.

С расизмом в итальянском футболе никто реально не борется. В стране популярны правые, клубы боятся ультрас