Суд не накажет Неймара за удар болельщика после финала Кубка Франции

Нападающий «ПСЖ» Неймар не будет наказан за инцидент в матче финала Кубка Франции с «Ренном» (2:2, по пенальти – 5:6).
Форвард во время церемонии награждения ударил болельщика по лицу в ответ на оскорбления в адрес игроков парижан. Позже этот фанат подал заявление в суд.
По информации AFP, прокуратура вынесла бразильцу письменное предупреждение, никаких действий в его отношении предприниматься не будет.
Федерация футбола Франции дисквалифицировала Неймара за этот поступок на три матча.
В Париже появилась трехметровая скульптура Неймара. Автор – фанат футбола: делал похожую с Яшиным