Суд не накажет Неймара за удар болельщика после финала Кубка Франции

Нападающий «ПСЖ» не будет наказан за инцидент в матче финала Кубка Франции с (2:2, по пенальти – 5:6).

Форвард во время церемонии награждения ударил болельщика по лицу в ответ на оскорбления в адрес игроков парижан. Позже этот фанат подал заявление в суд.

По информации AFP, прокуратура вынесла бразильцу письменное предупреждение, никаких действий в его отношении предприниматься не будет.

Федерация футбола Франции дисквалифицировала Неймара за этот поступок на три матча.

В Париже появилась трехметровая скульптура Неймара. Автор – фанат футбола: делал похожую с Яшиным