Тренер Леонид Слуцкий прокомментировал решение уйти из .

«Впервые в карьере мой клуб проиграл пять раз подряд (речь идет о серии в чемпионате – прим. Sports.ru). Я много работал, но мне также нужно думать о клубе, игроках и болельщиках. Может быть, кто-то вернет все в нужное русло.

Это было фантастическое время, но фантастическое время также подходит к концу. Я благодарю болельщиков «Витесса» и всех в клубе. На этом мой период в «Витессе» заканчивается. Я пытался придать игрокам уверенность, но сейчас остановлюсь», – сказал Слуцкий в интервью FOX Sports.