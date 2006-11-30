Слуцкий об отставке: «Я должен думать о клубе, игроках и болельщиках. Это было фантастическое время»

Теги Леонид Слуцкий высшая лига Голландия Витесс Футбол

Тренер Леонид Слуцкий прокомментировал решение уйти из «Витесса».

«Впервые в карьере мой клуб проиграл пять раз подряд (речь идет о серии в чемпионате – прим. Sports.ru). Я много работал, но мне также нужно думать о клубе, игроках и болельщиках. Может быть, кто-то вернет все в нужное русло.

Это было фантастическое время, но фантастическое время также подходит к концу. Я благодарю болельщиков «Витесса» и всех в клубе. На этом мой период в «Витессе» заканчивается. Я пытался придать игрокам уверенность, но сейчас остановлюсь», – сказал Слуцкий в интервью FOX Sports.

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