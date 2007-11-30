Головин о бронзе на Евро-2020: «Это будет успех, но хотелось бы забраться повыше»

Полузащитник «Монако» поделился мнением о задаче сборной России на Евро-2020.

– Черчесов говорил, что глобальная задача сборной на чемпионат – это победа в турнире. Такое под силу команде?

– Когда ты участвуешь в турнире, то думаешь о победе, а не ограничиваешь свои цели только выходом из группы. Это первое, что у тебя на уме, но хочется пройти дальше. Все хотят выиграть Евро.

– Повторение результата 2008 года, когда российская команда стала бронзовым призером, будет успехом?

– Это будет хороший результат. Можно сказать, что успех, но хотелось бы забраться повыше.

– Тот факт, что два из трех матчей группового этапа играем дома, должен стать дополнительным стимулом?

– Конечно. Будут родные стены, свои болельщики. Это огромный плюс.

– Болельщики после Бельгии признали: сборная вернулась на свой уровень. Это так?

– Нормальный болельщик вряд ли бы стал оскорблять нас после одного матча. Тем более, это Бельгия.

Невозможно играть все время идеально – рано или поздно ты оступишься. Мы тоже понимаем, что сыграли не так хорошо, как хотелось бы. На Евро, думаю, такого не будет.

– Сборная Бельгии в 10 матчах забила 40 голов, из которых семь пришлись в ворота россиян. Не многовато?

– Очень много, – сказал Головин.