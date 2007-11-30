Головин о бронзе на Евро-2020: «Это будет успех, но хотелось бы забраться повыше»

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился мнением о задаче сборной России на Евро-2020.
– Черчесов говорил, что глобальная задача сборной на чемпионат Европы – это победа в турнире. Такое под силу команде?
– Когда ты участвуешь в турнире, то думаешь о победе, а не ограничиваешь свои цели только выходом из группы. Это первое, что у тебя на уме, но хочется пройти дальше. Все хотят выиграть Евро.
– Повторение результата 2008 года, когда российская команда стала бронзовым призером, будет успехом?
– Это будет хороший результат. Можно сказать, что успех, но хотелось бы забраться повыше.
– Тот факт, что два из трех матчей группового этапа играем дома, должен стать дополнительным стимулом?
– Конечно. Будут родные стены, свои болельщики. Это огромный плюс.
– Болельщики после Бельгии признали: сборная вернулась на свой уровень. Это так?
– Нормальный болельщик вряд ли бы стал оскорблять нас после одного матча. Тем более, это Бельгия.
Невозможно играть все время идеально – рано или поздно ты оступишься. Мы тоже понимаем, что сыграли не так хорошо, как хотелось бы. На Евро, думаю, такого не будет.
– Сборная Бельгии в 10 матчах забила 40 голов, из которых семь пришлись в ворота россиян. Не многовато?
– Очень много, – сказал Головин.