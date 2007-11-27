Будущее Слуцкого в «Витессе» зависит от решения президента клуба Ойфа (De Gelderlander)

Стали известны подробности возможного увольнения главного тренера Леонида Слуцкого.

По информации De Gelderlander, будущее российского специалиста в клубе зависит от владельца Валерия Ойфа, который пригласил тренера в клуб.

Сообщается, что в клубе потеряли веру в 48-летнего специалиста. «Витесс» проиграл четыре матча подряд, а тренер подвергается критике со стороны болельщиков, которые запустили хештег #SlutskyOut.

В таблице чемпионата Голландии «Витесс» занимает 5-е место, в активе команды 23 очка после 14 туров.

У Слуцкого что-то сломалось: худшая серия в «Витессе», фанаты требуют увольнения

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