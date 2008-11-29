Джеррард о «Золотом мяче»: «Мне нравится Месси, но ван Дейк безупречен в каждом матче и заслужил награду»

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард ответил на вопрос, должен ли защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк получить «Золотой мяч».
«Да, 100%.
Я, безусловно, главный фанат Месси. Мне нравится этот игрок. У него неприличное число голов и голевых передач. Я определенно среди поклонников Месси.
Но если говорить о стабильности одного игрока в течение года, который выиграл Лигу чемпионов и абсолютно безупречен в каждом матче, это означает, что ты заслуживаешь получить «Золотой мяч», – сказал Джеррард.