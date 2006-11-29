Унаи Эмери: «Арсенал» играл лучше, чем в прошлом матче. Мы первые в группе и можем пройти дальше»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери дал комментарии по окончании матча с «Айнтрахтом» (1:2) в рамках .

«Мы потерпели поражение, но что касается Лиги Европы – есть последний матч, чтобы выполнить задачу. В первом тайме мы продемонстрировали прогресс и имели много возможностей, чтобы забить, но не воспользовались ими.

Первые пять или десять минут второго тайма сложились хорошо, но затем мы утратили контроль на четверть часа и не сумели изменить результат. Мы пытались отыграться, но не создали каких-либо явных возможностей, чтобы забить.

Болельщики помогали игрокам, помогали Граниту Джаке. В конце они разозлились.

Джака хотел продолжать играть. Сегодня он провел хороший матч, помог команде.

Я настроен позитивно, но в то же время реалистично, и мы проиграли хорошему сопернику. Мы прибавили, если сравнивать с предыдущим нашим матчем, и мы по-прежнему первые [в группе], остается возможность пройти дальше, хотя упущен шанс сделать это уже сегодня», – поделился мыслями Эмери в интервью BT Sport.

Полузащитник Гранит Джака сыграл в составе «Арсенала» впервые за месяц. Он пропустил ряд матчей вследствие конфликта с болельщиками.

Эмери также ответил на вопрос о том, почему полузащитник Николя Пепе и нападающий Александр Ляказетт остались на скамейке в игре с .

«У нас были травмы, потребовалось заменить Давида Луиза, а затем возникла проблема с Мустафи», – пояснил тренер.

Защитники Давид Луиз и покинули поле на 31-й и 76-й минутах соответственно.