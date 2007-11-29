Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался после ничьей с «Лудогорцем» (1:1) в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Сегодняшний матч – отражение всех матчей в . Отдавали много сил в каждой встрече, проводили много атак. Создали больше моментов, чем с «Ференцварошем». Сложно рассчитывать на что-то, забивая два мяча за всю Лигу Европы. Не хватало последнего удара и паса.

Грустно осознавать, что мы едем в Испанию на матч, который ничего не значит. На поле Дзагоев, Ахметов – мы можем их выпускать, чтобы усилить игру – это повод для оптимизма. Можно сделать вывод по всему этому турниру, что если делаешь все хорошо на 99%, ничего не добьешься. Если этого 1% не хватает, ничего не будет.

На Чалова выпала очень серьезная нагрузка, он играет без замен, играет в сборной. То, что он на поле, для нас уже большой плюс. Мы уже говорили, что Чалову становится легче, когда он может отдохнуть, посидеть на скамейке, посмотреть на игру со стороны. Будь у нас еще один чистый нападающий, было бы легче. Возможно, в следующей игре мы дадим ему отдохнуть.

Последние 20 минут в атаке мы сбились на игру по центру, это недостаток, не хватало ширины атаки. Нельзя сказать, что мы сегодня страдали, что вышли в три центральных защитника.

Были ли надежды выиграть сегодня 4:0? Почему нет?» – сказал Гончаренко.