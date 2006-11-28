ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» (1:1) в домашнем матче .

Таким образом, команда Виктора Гончаренко набрала 2 очка после 5 туров группового этапа турнира и останется на 4-м месте вне зависимости от результата заключительного матча Лиги Европы против «Эспаньола». На счету московской команды 3 поражения и 2 ничьих.

отстает от идущего 3-м «Ференцвароша» на 4 очка перед заключительным туром турнира.

В прошлом сезоне ЦСКА занял 4-е место в группе Лиги чемпионов, набрав 7 очков в группе с «Викторией Пльзень», «Ромой» и мадридским «Реалом».