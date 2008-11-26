Валерий Газзаев: «Мне не нравится поведение Гануса, который обвиняет спортивных чиновников во всей ситуации. Он ведь тоже спортивный чиновник»

Заместитель главы Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Валерий Газзаев заявил, что ему не нравится поведение главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса в связи с ситуацией в российском спорте.

«Важно отметить, что Россия одна из ведущих мировых спортивных держав. Мы конкурентоспособны на любых соревнованиях: будь то Олимпийские игры или чемпионат мира. Поэтому нельзя просто так нас убрать со спортивной карты мира.

Хочу сказать, что мне не нравится поведение главы РУСАДА Гануса, который обвиняет спортивных чиновников во всей этой ситуации. Но ведь сам Ганус тоже спортивный чиновник.

Нам нужно не обвинять друг друга, а консолидировать усилия. Не стараться держаться за свои кресла, а думать о спортсменах, которые четыре года пахали, чтобы участвовать в Олимпиаде», – сказал Газзаев.

«Наши руководители спорта дают сигнал: трэшуйте, жрите допинг, мы прикроем». Большое интервью Юрия Гануса, главы РУСАДА

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