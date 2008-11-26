Месси написал Неймару после вылета от «Ливерпуля»: «Хочу, чтобы ты вернулся. Мы сможем выиграть ЛЧ только вместе»

Форвард «ПСЖ» мог вернуться в «Барселону» этим летом.

В частности, стало известно, что он переписывался с сразу после вылета каталонского клуба в полуфинале Лиги чемпионов от .

«Мы можем только вместе выиграть Лигу чемпионов, – написал ему Месси в WhatsApp. – Хочу, чтобы ты вернулся. Через два года я уйду, и ты останешься один, сможешь занять мое место».

В то же время парижане убеждали его остаться – в том числе Марко Верратти и , с которым у самые хорошие отношения в «ПСЖ».

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