Месси написал Неймару после вылета от «Ливерпуля»: «Хочу, чтобы ты вернулся. Мы сможем выиграть ЛЧ только вместе»

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Форвард «ПСЖ» Неймар мог вернуться в «Барселону» этим летом.

В частности, стало известно, что он переписывался с Лионелем Месси сразу после вылета каталонского клуба в полуфинале Лиги чемпионов от «Ливерпуля».

«Мы можем только вместе выиграть Лигу чемпионов, – написал ему Месси в WhatsApp. – Хочу, чтобы ты вернулся. Через два года я уйду, и ты останешься один, сможешь занять мое место».

В то же время парижане убеждали его остаться – в том числе Марко Верратти и Килиан Мбаппе, с которым у Неймара самые хорошие отношения в «ПСЖ».

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