Месси написал Неймару после вылета от «Ливерпуля»: «Хочу, чтобы ты вернулся. Мы сможем выиграть ЛЧ только вместе»

Форвард «ПСЖ» Неймар мог вернуться в «Барселону» этим летом.
В частности, стало известно, что он переписывался с Лионелем Месси сразу после вылета каталонского клуба в полуфинале Лиги чемпионов от «Ливерпуля».
«Мы можем только вместе выиграть Лигу чемпионов, – написал ему Месси в WhatsApp. – Хочу, чтобы ты вернулся. Через два года я уйду, и ты останешься один, сможешь занять мое место».
В то же время парижане убеждали его остаться – в том числе Марко Верратти и Килиан Мбаппе, с которым у Неймара самые хорошие отношения в «ПСЖ».
Соберите группы Евро-2020 и выиграйте билеты на матч «Реал» – «Атлетико».