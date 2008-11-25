Федун о возможном переносе матча Кубка с ЦСКА в «Лужники»: «Зачем? У нас прекрасный стадион»

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб не будет переносить домашний матч 1/4 финала Олимп Кубка России против в «Лужники».

«Зачем «Лужники»? У нас прекрасный стадион, который по своей комфортабельности превосходит , болельщикам добираться удобнее. Мы в состоянии организовать прекрасный матч на своей арене. Если будет 45 тысяч зрителей, они все получат удовольствие от этого матча», – сказал Федун.

Игра между «Спартаком» и ЦСКА состоится 4 или 5 марта 2020 года. «Лужники» заявлены на этот турнир в качестве резервной арены красно-белых.

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