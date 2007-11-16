Милевский о расизме: «Уханье всю жизнь было. И что? В Бресте тоже черный есть. Я ему бананы приношу»

Украинский нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский прокомментировал расистский скандал на матче – (1:0) и рассказал об отношении к расизму.

«Уханье всю жизнь было. И что? У нас в брестском «Динамо» тоже черный в команде есть – парнишка Кики. Я ему бананы приношу.

Говорю: «На, возьми все бананы». Он: «А, Миля, расист». Посмеялись. Алиев Юссуфу приносил: на базе обед, он постоянно придет, кинет.

Когда ты в команде играешь, дружишь – это нормально пошутить. Это немного черный юмор, но нормально.

Другое дело, если вы друг друга не знаете, а ты кричишь: «Эй, обезьяна». Или банан в наглую кинуть. Тогда я согласен.

А когда в одной команде – это шутки, так должно быть в коллективе, в котором ты работаешь. В салоне красоты, в футболе, на заводе – коллектив должен быть», – сказал Милевский.

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