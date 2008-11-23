Месси о «Золотом мяче»: «Это красивое признание. Первый приз – особенный»

Нападающий «Барселоны» поделился мнением о значимости «Золотого мяча».

«Это красивое признание. Вероятно, первый был самым особенным.

Все благодаря коллективным усилиям. Я бы не мог получить личные призы, если бы мы вместе не добились того, что нам удалось.

Фотография с тройкой претендентов в 2010 году (Месси, Андрес Инстеста, Хави – прим. Sports.ru) – особенный момент для нас из-за нашей дружбы.

Мы так долго выступали за один клуб, втроем пережили практически одно и то же. Это особенный момент и для клуба. Это было впечатляюще», – сказал Месси в интервью Otro.

Месси получал «Золотой мяч» пять раз (2009, 2010, 2011, 2012, 2015).

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