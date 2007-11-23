«Ювентус» должен «МЮ» 1,2 млн евро после трансфера Роналду из «Реала»

«Манчестер Юнайтед» получит от «Ювентуса» 1,2 миллиона евро за трансфер форварда из «Реала».

Португалец выступал за «МЮ» с 2003 по 2009 год, а затем перешел в мадридский клуб, откуда перебрался в Турин в 2018-м примерно за 100 млн евро.

Англичанам полагаются солидарные выплаты и компенсация за подготовку Роналду.

Это будет уже второй подобный платеж – он должен быть осуществлен до конца сезона. Всего «МЮ» получит от «Юве» около 2,55 млн евро.

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