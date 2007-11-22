Тренер «Лилля» об уходе помощников в «Тоттенхэм»: «Шикарный поступок Моуринью»

Главный тренер «Лилля» Кристоф Гальтье высказался об уходе двух помощников в штаб тренера Жозе Моуринью.

«Да, я был расстроен, раздражен, потому что время выбрано не слишком удачное (сегодня «Лилль» играет с «ПСЖ» – Sports.ru). Но что мог сделать президент клуба, если два сотрудника хотели уйти ради нового вызова?

У каждого свои методы вести дела. Нет, Моуринью мне не звонил, он звонил Луису (Кампосу, спортивному директору – Sports.ru). Прекрасный поступок, просто шикарно», – сказал Гальте.

В штаб Моуринью из «Лилля» перешли Жоау Сакраменту и Нуну Сантуш. Также сообщалось, что в «Тоттенхэм» может уйти спортивный директор «Лилля» Луис Кампос.

«Я не повторю старые ошибки – я совершу новые». Первое выступление Моуринью в «Тоттенхэме»