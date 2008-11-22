Моуринью – игрокам «Тоттенхэма»: «Буду вашим отцом, другом, девушкой, кем хотите»

приступил к работе с «Тоттенхэмом».

Португалец пообщался с командой и ответил на вопросы игроков, сообщает Sport Witness со ссылкой на Record.

56-летнему специалисту напомнили о его прежних заявлениях, что он никогда не будет работать в . Моуринью сказал, что это был только образ, созданный для публики.

Также Жозе сказал в беседе с игроками: «Я буду вашим отцом, другом, девушкой, кем хотите».

Моуринью провел индивидуальные беседы с Уго Льорисом, , Тоби Алдервейрелдом, Харри Уинксом, Деле Алли, Эриком Дайером и , которых он попытался убедить остаться в клубе.

Сообщается, что эта встреча Моуринью с командой произвела впечатление на игроков.

Моуринью возглавил «Тоттенхэм» 20 ноября, контракт тренера с лондонцами рассчитан до конца сезона-2022/23.