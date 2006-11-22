Нападающий Криштиану Роналду вернулся в расположение «Ювентуса» из сборной Португалии.

Воссоединение 34-летнего форварда с одноклубниками прошло спокойно и буднично, несмотря на то, что перед паузой на матчи квалификации Евро-2020 он после замены в игре с «Миланом» (1:0) сразу отправился в раздевалку и уехал со стадиона, не дожидаясь концовки матча.

Никаких разговоров внутри команды на эту тему не было, Роналду не пришлось извиняться, он работал по индивидуальной программе из-за проблем с коленом.

В «Ювентусе» решили оставить эту историю в прошлом, чтобы сконцентрироваться на игре и достижении положительных результатах.

Ранее сообщалось, что игроки «бьянконери» ждут от Роналду извинений за поведение в матче с «Миланом».