«Зенит» интересуется Игорем Коноваловым, «Рубин» хочет 4-5 млн евро («Бизнес Online»)

Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов по-прежнему интересен клубам Премьер-лиги.

Прошлой зимой интерес к 23-летнему футболисту проявлял .

Тренер петербуржцев Сергей Семак озвучивал окружению, что ему нравится Коновалов, и он видит его в своей команде. До конкретного предложения тогда дело не дошло, но «Зенит» по-прежнему следит за игроком, утверждает «Бизнес Online».

Интерес к Коновалову проявлял также . Летом клуб хотел арендовать Коновалова, но казанцев это не заинтересовало.

Коновалов – воспитанник , и московский клуб также интересовался футболистом. Лично экс-тренеру москвичей Массимо Каррере нравился молодой игрок «Рубина», и он рассматривал Коновалова в числе кандидатов на смену Денису Глушакову.

Единственный клуб за все время, делавший «Рубину» официальное предложение по Коновалову, – московское , в мае этого года.

Без официальных бумаг речь шла о сумме в 3,5 млн евро, которая «Рубин» не устроила. Источник, близкий к «Динамо», сообщил, что «Рубин» тогда хотел выручить 5 млн евро.

У казанского клуба нет срочной необходимости продавать Коновалова зимой. «Рубин» не испытывает больших проблем с финансами, как в начале года, поэтому не намерен устраивать распродажу.

Казанцы отпустят его только в случае хорошего предложения. В «Рубине» оценивают Коновалова в 4-5 млн евро.

Коновалов забил 1 гол в 15 матчах РПЛ этого сезона.